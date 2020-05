RILANCIO, SIBILIA (M5S): “Il Viminale ha messo in pagamento l’acconto dei 3,5 miliardi per comuni e province” Posta in arrivo x

160 Visite

Nel decreto rilancio ci sono 3,5 miliardi per gli enti locali. Tre miliardi vanno a tutti i comuni italiani e 500 milioni a province e città metropolitane.

Abbiamo messo in pagamento un acconto di tali fondi in modo da garantire la continuità dell’esercizio di tutte le attività essenziali, come la raccolta rifiuti, il trasporto pubblico, i servizi sociali: risorse fondamentali in un momento in cui si è registrato un calo drastico delle entrate per tutti.

Continuiamo a lavorare per garantire il massimo supporto agli amministratori locali e non lasciare nessuno indietro”.

E’ quanto scrive su Facebook il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, anticipando che ieri il Viminale ha messo in pagamento una tranche delle risorse appostate nel dl Rilancio in favore delle amministrazioni locali.













