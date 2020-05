Divorzio tra il Giugliano e il tecnico Agovino

Le strade tra il Giugliano e il tecnico Agovino si separano e ad annunciarlo è la società gialloblu. “Massimo Agovino non è più il nostro allenatore – spiegano i vertici della dirigenza giuglianese – Il rapporto termina dopo due stagioni straordinarie. La fine del rapporto non è dettata da malcontento lavoratovio, ma è stata presa di comune accordo tra le parti che ritengono più fruttuosa la separazione per puntare sempre più in alto. Al mister tutto il nostro rispetto e i migliori auguri per il futuro”.