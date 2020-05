Calcio, Spadafora: “La serie A riparte il 13 o il 20, lavoriamo per le partite in chiaro”

67 Visite

“Le date per la possibile ripresa del campionato restano quelle del 13 o 20 giugno: giovedì decideremo insieme con Figc e Lega se e quando riprendere”, spiega Vincenzo Spadafora ai microfoni del Tg3. Ma aggiunge una novità: “Se serve, sono disponibile come ministro e come governo a mettere nello stesso provvedimento che firmeremo per la riapertura del campionato le norme che serviranno per avere anche in Italia la diretta gol, come succede in Germania. In Germania – ha spiegato il ministro – Sky ha trovato un accordo per la diretta gol (in chiaro, su Sky Deutschland), nel rispetto dei diritti di chi ha l’abbonamento per le partite del campionato. Penso – ha aggiunto Spadafora – che dovremo pensarci anche in Italia. Eviterebbe, qualora riprendesse la stagione, assembramenti in luoghi pubblici, in bar, visto che le persone non possono andare allo stadio e potrebbero invece vedere i gol direttamente da casa, in sicurezza”.













