Marano, il ricordo di Falcone e quei pochi (ma coraggiosi) lenzuoli bianchi sui balconi

93 Visite

Pochi lenzuoli bianchi (sempre meglio di niente) comparsi sui balconi delle abitazioni di Marano in ricordo di Giovanni Falcone, della moglie e degli uomini della scorta uccisi 28 anni fa. Tre lenzuoli in via Tevere ed è comunque un buon segno per una città, Marano, che per anni è stata definita la Corleone in Continente. Una città segnata dalle scelte nefaste della malavita, dei palazzinari organici alla camorra, dei politici al soldo dei camorristi e degli imprenditori di loro riferimento. Comunque un buon segnale per una città ancora oggi parecchio omertosa, dove diversi attuali politici sono espressione di determinati forze oscure e dove finanche qualche componente della stampa si schiera da anni supinamente con i poteri forti, politici e non. Una città che esprime oggi, purtroppo, poche cose positive, ma che ha anche qualche buona risorsa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS