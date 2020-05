Bimbo di 4 anni annega nella piscina di casa a Varcaturo

307 Visite

Un bimbo di soli 4 anni è annegato nella piscina privata della sua abitazione questo pomeriggio a Varcaturo. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati al vicino ospedale La Schiana, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Giugliano che hanno ascoltato i genitori, ancora sotto choc. e hanno sequestrato, su ordine della Procura di Napoli Nord, sia la salma della piccola vittima che l’area esterna della casa dove è avvenuta la tragedia. Pare che il bimbo si sia allontanato per pochi attimi dal controllo dei genitori e sia precipitato in acqua annegando poco dopo.













