Covid Italia, oggi 119 morti e 2120 guariti

72 Visite

In Italia ci sono 229.327 casi positivi al nuovo Coronavirus (+ 669 rispetto a ieri), di cui 138.840 guariti (+2120) e 32.735 decessi (+119). È quanto reso noto dalla Protezione civile che ha pubblicato il bollettino aggiornato ad oggi, sabato 23 maggio, dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. Stando all’ultimo bilancio, dei contagiati attuali 48.485 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 8695 sono ospedalizzati e 572 sono ricoverati in terapia intensiva, numero questo che segna ancora una discesa dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati finora sono in totale 3.391.188 i cui 72.410 nelle ultime 24 ore.

In totale i casi in Italia sono 229.327













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS