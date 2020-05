Marano, buoni spesa. I negozianti (per riscuotere il dovuto) devono presentare la certificazione antimafia

114 Visite

Buoni spesa e attività commerciali. I negozi che hanno aderito alla manifestazione di interesse presentata a suo tempo dal Comune dovranno presentare la certificazione antimafia per riscuotere il dovuto. Lo precisammo già nei mesi scorsi e ora pare che anche il Comun lo abbia chiarito.

Gli enti reduci da scioglimento per camorra sono obbligati, per i successivi cinque anni, ad incamerare la certificazioni antimafia di tutte le attività commerciali che operano con il Comune o che devono aprire sedi sul territorio comunale. Per le aperture anche indipendentemente dalle questioni attinenti allo scioglimento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS