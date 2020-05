EMERGENZA COVID MARANO, LA NOTA: L’IMPEGNO DELLA PROTEZIONE CIVILE

625 Visite

La Protezione civile di Marano di Napoli, incardinata nel settore Polizia Municipale, è stata impegnata in molteplici attività volte a coadiuvare gli organi comunale ed a prestare assistenza alla cittadinanza.

Nelle prime fasi di chiusura, allorquando era maggiore la confusione e l’incertezza per comportamenti da seguire, una costante attività di informazione e sensibilizzazione ed incoraggiamento è stata posta in essere mediante avvisi vocali itineranti sull’intero territorio cittadino affiancata da un opera di dissuasione di comportamenti errati nei punti maggiormente sensibili (uffici postali, uffici bancari, supermercati alimentari);

Appena si è riusciti a reperire i necessari DPI, per volontari di Protezione Civile è stato possibile impegnarsi in attività maggiormente operative

Numerose sono state le consegne di generi alimentari o farmaci a domicilio per le famiglie in difficoltà o per coloro che erano in quarantena fiduciaria.

Importante e decisivo è stato l’ausilio prestato alle scuole del territorio per la consegna dei Tablet messi a disposizioni per gli studenti

Preziosa la collaborazione con i servizi sociali comunali per la consegna dei buoni spesa effettuata talvolta presso la sede del nucleo sita all’interno del Comando Polizia Municipale

Costante e quotidiano è l’impegno per la consegna delle mascherine per bambini e ragazzi da 4 a 16 anni messe a disposizione dalla Regione Campania. La consegna, ancora in corso, avviene su due fronti: sia porta a porta che presso la sede.

La consegna porta a porta, nonostante l’impegno quotidiano, per l’estensione e la conformazione del territorio, prevede tempi inevitabilmente lunghi ed avvieni in orari antimeridiani cercando di coprire in maniera equa ed equilibrata sia il centro che le più remote periferie.

Per venire incontro a coloro che volessero anticipare i tempi, alla consegna a domicilio è stata aggiunta la consegna in sede. Presso il Comando Polizia Municipale, dalle ore 16.30 alle ore 19:30, nei pomeriggi di martedì (per coloro il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla L) e di giovedì (per coloro il cui cognome inizia con le lettere dalla M alla Z) i volontari provvedono a consegnare le mascherine agli aventi diritto.

L’attività è svolta, in maniera egregia e con spirito di abnegazione, dai Volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile i quali, coordinati della guida esperta dell’instancabile Roberto Esposito, ricevono in cambio, come unica ricompensa, la soddisfazione di rendersi utili alla comunità di cui fanno parte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS