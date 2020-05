356 Visite

Brutto impatto tra un’auto e uno scooter in via Santa Maria a Cubito, tra Mugnano e Chiaiano. Uno scooter, all’incrocio che delimita il confine tra Mugnano e Napoli, è stato centrato in pieno da un’autovettura. Il ragazzo alla guida dello scooter è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave. Il giovane è stato trasportato in ospedale.













