Covid Italia, oggi 195 morti e 3502 guariti

228 Visite

In Italia ci sono 222.104 casi di Covid-19 (798 in più di ieri) di cui 112.541 guariti (3.502 in più di ieri) e 31.106 morti (195 in più di ieri). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia aggiornato ad oggi, mercoledì 13 maggio. Dei pazienti attualmente positivi, 65.392 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 12.172 sono ospedalizzati e 893 sono ricoverati in terapia intensiva, dati che confermano il trend decrescente delle ultime settimane. Le regioni più colpite dal contagio restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Finora sono stati effettuati 2.735.628 tamponi, di cui 61.973 nelle ultime 24 ore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS