Pozzuoli, il sindaco chiude il Lungomare nel weekend

Lungomare di Pozzuoli “chiuso” sabato 16 e domenica 17 maggio. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che spiega: “La decisione è stata inevitabile dopo quanto si è verificato sabato e domenica scorsi con assembramenti e comportamenti non corretti assunti senza responsabilità da tanti cittadini e in spregio dei sacrifici fatti in questi mesi per affrontare l’emergenza sanitaria. E’ vero – aggiunge Figliolia – che probabilmente gli affollamenti registrati nel weekend sono stati condizionati in qualche modo da chi è arrivato dalla zona di Bagnoli, dove è rimasto chiuso il pontile nord destinato alla passeggiata, ma ho voluto adottare questo provvedimento anche come monito per coloro che hanno interpretato l’allentamento delle misure anti Covid come un’uscita dalla fase emergenziale. Non siamo ancora al ‘liberi tutti’”. L’ordinanza prevede la chiusura totale del lungomare Pertini e del tratto di passeggiata che va da “Vicienzo a mare” fino ai piedi del Rione Terra nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio.pozzuoli sindac













