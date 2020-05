Marano, cittadini, architetti e geometri abbandonati al proprio destino: all’ufficio tecnico nessuno risponde alle telefonate. Zero notizie anche per l’isola ecologica

494 Visite

Decine e decine di segnalazioni in redazione. Utenti, professionisti, geometri e architetti ai quali era stato detto di prenotarsi via telefono, non riescono a mettersi in contatto con l’ufficio tecnico comunale. Nessuno risponde, abbiamo provato anche noi. L’ufficio, in ristrettezza di personale, è finito ancor di più allo sbando dall’arrivo di Biagia Mucerino, l’assistente di fatto di Giovanni Napoli, capo incontrastato dell’ufficio.

Utenti che non riescono a sapere nemmeno quando e se riaprirà l’isola ecologica, dove succedono spesso cose strane e misteriose.

Funziona per prenotazione, invece, l’ufficio Anagrafe. Gli uffici, eccezion fatta per lo Stato Civile, sono chiusi al pubblico per ordinanza sindacale e dovrebbero ricevere solo mediante il sistema dell’appuntamento.













