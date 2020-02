Coronavirus, Visconti firma due ordinanze: sanificazione Giudice di Pace e obbligo di pulizia straordinaria per esercenti e uffici pubblici

964 Visite

Giudice di Pace chiuso per due giorni, 2 e 3 marzo, per interventi di sanificazione degli ambienti, e 10 giorni di tempo per i titolari di esercizi commerciali, uffici pubblici, impianti sportivi, artigiani e grande distribuzione per eseguire analoghe operazioni nelle loro strutture e di apporre la relativa attestazione all’esterno dei locali. Il sindaco Rodolfo Visconti ha firmato due ordinanze nella giornata di oggi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS