CORONAVIRUS, A. CESARO (FI): RINVIARE CONCORSI E MANIFESTAZIONI

“La tutela della salute non si garantisce con annunci o proclami ma con misure concrete, ragionate. Purtroppo continuiamo ad vedere superficialità, pressappochismo e maldestri tentativi di scaricabarile nella gestione di questa emergenza sanitaria. Se l’obiettivo di un sindaco o di un governatore è quello di fermare il contagio dell’influenza da coronavirus, vanno assunte decisioni rigorose, vanno evitati i grandi assembramenti, vanno innanzitutto sospesi e rinviati i concorsi”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro per il quale “c’è da augurarsi che de Magistris e De Luca, rispetto alle direttive ministeriali che impongono precise valutazioni assunte coi Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, agiscano col massimo rigore”.

“Ci sono regioni e città, a partire da Roma, nelle quali le prove concorsuali sono state responsabilmente rinviate in ragione della possibile evoluzione dell’emergenza sanitaria”, aggiunge l’esponente di Forza Italia. “Ci sono luoghi ed eventi rispetto ai quali è possibile mettere in campo misure efficaci – sottolinea Cesaro – ma per i grandi assembramenti, concorsi, competizioni sportive o concerti di grande richiamo, bisognerebbe pensarci bene prima di dare un via libera”. “Quanto ai concorsi in via di svolgimento – rimarca Cesaro – presupponiamo che il governo regionale abbia già verificato se tra i partecipanti vi siano o meno candidati provenienti dalle zone rosse. Ce l’auguriamo. Viceversa, in assenza di procedure straordinarie che ne garantiscano la presenza senza discriminarli o esporre a rischio di un eventuale contagio gli altri candidati, ci chiediamo in che modo ha inteso regolarsi”. “Chi ha la responsabilità di tutelare i cittadini del proprio territorio – conclude – se la deve assumere fino in fondo, anche con misure che possano apparire impopolari”.













