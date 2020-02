Coronavirus, ultimo aggiornamento: 14 vittime e 528 contagiati

388 Visite

Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha aggiornato la situazione coronavirus in Italia incontrando i giornalisti. 14 le vittime e una buona notizia: in Lombardia ci sono 37 persone guarite su 305 contagiate”. Così ha voluto esordire Borrelli. Poi ha dato la situazione globale nel nostro Paese: oltre 528 i contagiati, 474 in assistenza; 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva. Il dettaglio regione per regione è questo: Lombardia: 305 persone contagiate. Veneto: 98. Emilia-Romagna: 97. Liguria: 11. Lazio: 3. Sicilia: 3 (2 guariti). 2 in Toscana, Campania, Piemonte. 1 in provincia di Bolzano. 1 in Abruzzo. I decessi: 14, anche si aspettano esiti degli accertamenti dell’Iss per l’ufficialità. Collaboratrice positiva, Fontana in isolamento Ieri una stretta collaboratrice del presidente lombardo Attilio Fontana è risultata positiva al coronavirus e il governatore, pur avendo fatto le analisi e non avendo alcuna positività al virus, ha annunciato sui social network che vivrà in isolamento per circa due settimane. Nel pomeriggio l’Ufficio stampa della regione Lombardia aveva annullato la prevista conferenza stampa proprio a causa di verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l’Unità di crisi che sta coordinando l’emergenza Coronavirus.













