Coronavirus, terza vittima in Italia

Un’altra persona è morta oggi a Cremona: era ricoverata nel reparto di oncologia e oltre al coronavirus aveva situazione già altri gravi problemi di salute. Si tratta della terza vittima in Italia. Il governatore della Lombardia ha specificato che tutti i casi sono stati individuati nella “zona rossa” e che si stanno compiendo i massimi sforzi per evitare che qualcuno possa allontanarsi da quest’area. Il resto della Lombardia è considerata “zona gialla” e in quest’area si sta intervenendo per evitare situazioni dove il contagio potrebbe essere più facile (manifestazioni sportive, musei, scuole).

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia ha aggiunto che è stato riscontrato un focolaio in Veneto e un secondo nel basso lodigiano, in Lombardia. Altri casi accertati in Piemonte. Le regioni stanno adottando provvedimenti per ridurre al massimo gli assembramenti. Per questo le scuole saranno chiuse da un minimo di sette a un massimo di 14 giorni. Non si terranno messe, manifestazioni sportive ed eventi sia al chiuso che all’aperto. Dalle 18 in poi chiuderanno cinema, pub, discoteche, luoghi di intrattenimento”.













