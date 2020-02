Coronavirus, a Ischia divieto di sbarco per turisti lombardi e veneti

394 Visite

I sindaci dei 6 comuni di Ischia hanno da poco firmato un’ordinanza che prevede – fino a lunedì 9 marzo e comunque fino a quando non saranno disposti d’intesa con la competente autorità sanitaria, idonei presidi sanitari prima degli imbarchi – il divieto di sbarco sull’isola per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dalle aree dell’epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni.

I primi cittadini hanno sottolineato come il volume di arrivi turistici sull’isola anche nel periodo invernale sia piuttosto elevato: risulterebbe dunque molto difficoltoso dover fronteggiare casi di contagio in un territorio come quello ischitano, dotato di un solo ospedale e svantaggiato dal punto di vista dei collegamenti. La polizia municipale e la forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, “ all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione dell’ordinanza “; invece tutti i lavori per la realizzazione dei presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola dovrebbero spettare alle competenti autorità sanitarie locali.













