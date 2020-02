Marano, meno di 7 giorni per organizzare la sfiducia a Visconti e tornare alle urne in primavera

80 Visite

Il Pd e l’opposizione, dopo l’ennesimo sgarbo in aula di Visconti e della sua giunta, hanno pochi giorni, una settimana, anzi meno secondo alcuni calcoli, per organizzare la sfiducia al primo cittadino. Chi ha intenzione di ritornare alle urne in primavera deve farlo entro questo lasso di tempo. Se lo si facesse dopo questo arco temporale, Marano sarebbe retta dai commissari (e forse non sarebbe un male) fino al 2021.

Ieri il sindaco se n’è altamente fregato delle indicazioni del suo partito ed è andato avanti sul tema dell’esternalizzazione del servizio tributi. Tutta la partita (ora) è in mano ai democratici. Sono loro che possono decidere le sorti della giunta in carica, finora tra le più deludenti della storia di Marano.

L’operazione sfiducia va fatta: è un obbligo morale per il Pd, il partito del sindaco, ed è un obbligo per l’opposizione. L’operazione va fatta soprattutto (lo ripetiamo da mesi) per fare chiarezza, per capire chi, all’interno del Pd, e chi tra l’opposizione fa il doppio o il triplo gioco. Anche se non dovesse andare in porto, quanto meno sarebbe servita a questo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS