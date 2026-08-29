30.7 C
Napoli
sabato 29 Agosto 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Ambiente CAMPI FLEGREI, IERI CINQUE SCOSSE DI LIEVE ENTITA’

CAMPI FLEGREI, IERI CINQUE SCOSSE DI LIEVE ENTITA’

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 68
24 Visite

Cinque scosse tutte di lieve entità sono state registrate oggi (venerdì 28 agosto) nell’area dei Campi Flegrei. Il primo sisma è stato segnalato alle 3.59 con intensità di magnitudo 1.1, seguito alle 7.53 da una scossa di intensità 1.8, avvertita dalla popolazione di Pozzuoli.

Lo sciame di bradisismo è proseguito alle 14.15 e alle 14.16, quando i sismografi hanno rilevato terremoti di magnitudo 1.0 e ancora 1.8. La quinta e ultima scossa risale alle 18.52, quando la terra ha tremato con intensità 1.6. Tutte le scosse sono avvenute a una profondità di tre chilometri.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Copyright TERRANOSTRA | NEWS, Riproduzione Riservata.

fb_like3

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO. METTI UN MI PIACE!

DIVENTA FAN DI TERRANOSTRA NEWS SU FACEBOOK

 