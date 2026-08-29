CAMPI FLEGREI, IERI CINQUE SCOSSE DI LIEVE ENTITA’

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Cinque scosse tutte di lieve entità sono state registrate oggi (venerdì 28 agosto) nell’area dei Campi Flegrei. Il primo sisma è stato segnalato alle 3.59 con intensità di magnitudo 1.1, seguito alle 7.53 da una scossa di intensità 1.8, avvertita dalla popolazione di Pozzuoli.
Lo sciame di bradisismo è proseguito alle 14.15 e alle 14.16, quando i sismografi hanno rilevato terremoti di magnitudo 1.0 e ancora 1.8. La quinta e ultima scossa risale alle 18.52, quando la terra ha tremato con intensità 1.6. Tutte le scosse sono avvenute a una profondità di tre chilometri.