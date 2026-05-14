MARANO, SABATO IL TAGLIO DEL NASTRO DELLO STORE MONDADORI

Sabato 16 maggio alle ore 10:00, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita a Marano di Napoli (NA): uno spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento, pensato per offrire al pubblico un’esperienza di qualità. L’evento inaugurale sarà caratterizzato dal tradizionale taglio del nastro e vedrà la presenza delle autorità locali.

Con una superficie di circa 200 metri quadrati e un layout moderno, il nuovo Mondadori Bookstore è aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00: è stato progettato per soddisfare le esigenze di ogni fascia di pubblico, con l’obiettivo di diffondere la cultura e di promuovere la lettura. Ad accogliere le lettrici e i lettori gli appassionati librai del punto vendita di Corso Umberto I 79 e un catalogo di 10.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica e varia.

“Siamo orgogliosi di poter arricchire l’offerta culturale sul nostro territorio, con l’obiettivo di creare nuovi punti di incontro per tutte le età attraverso numerosi eventi ed attività”, afferma Margherita Mauriello, affiliata Mondadori Store con oltre vent’anni di esperienza nel mondo della cartoleria.

La libreria ospita tutte le novità con specifiche aree tematiche pensate per soddisfare i gusti di tutti i lettori, come We are Junior, lo spazio per i lettori più giovani, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose; Just Comics, il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti; e My New Romance, il nuovo concept rivolto a chi ama l’universo romance, uno dei generi letterari più amati del momento. L’offerta del punto vendita è infine arricchita da una selezione di libri in lingua originale, oltre ad un’ampia sezione dedicata a cartoleria, giocattoli, gadget e gift card. La libreria sarà la sede anche di diverse iniziative, come gruppi di lettura, laboratori didattici e incontri con gli autori.

Il Mondadori Bookstore di Marano di Napoli è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso la pagina di Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa. Tra i servizi inclusi non mancherà Zeercle, che consente alle persone di vendere i propri volumi oltre che CD, vinili, videogiochi fisici, DVD e Blu-ray, ricevendo in cambio una gift card corrispondente al valore attribuito ai prodotti, da utilizzare nelle librerie e sul sito mondadoristore.it

Mondadori Store rappresenta la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli. Presidi culturali attivi su tutto il territorio nazionale, con insegna Mondadori Bookstore, in gestione diretta e in franchising, e con le librerie di proprietà Mondadori Bookstore | MA, Mondadori Duomo e Rizzoli Milano. Mondadori Store è attivo online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub.