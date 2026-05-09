Hantavirus, vive in provincia di Napoli l’uomo entrato in contatto con uno dei contagiati

Un cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes, a seguito di comunicazione ufficiale pervenuta dal Ministero della Salute tramite i canali internazionali EWRS/IHR.

Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco di un volo internazionale e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. Sono stati immediatamente avviati tutti i protocolli previsti da parte delle competenti strutture sanitarie territoriali.

L’attenzione da parte delle strutture sanitarie territoriali è massima, in coordinamento costante con il Ministero, l’istituto Superiore di Sanità e le altre autorità sanitarie nazionali e internazionali. La situazione è costantemente monitorata e sotto controllo.