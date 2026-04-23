Doppio tentato assalto ai bancomat tra Bacoli e Monte di Procida: colpi falliti nella notte

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BACOLI (Via Miseno 115 – ore 4 circa) e MONTE DI PROCIDA (via Pedecone 5)*

Questa notte, alcuni sconosciuti a bordo di un’auto scura hanno tentato il furto di un ATM della Banca di Credito Popolare, in via Miseno a Bacoli. Il furto non è riuscito e non c’è stata alcuna sottrazione.

Poco dopo, stesso copione in via Pedecone, Monte di Procida. Ancora persone travisate in un’auto scura hanno tentato di sottrarre denaro da un ATM, questa volta della Banca Monte dei Paschi di Siena. Anche in questo caso il colpo non è andato a segno.

Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare responsabili a cura dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli.













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