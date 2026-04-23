Brusciano: armi nascoste tra i muri. Sequestro dei carabinieri

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Servizio di controllo del territorio per i carabinieri della stazione di Brusciano.

La pattuglia percorre le vie del quartiere popolare “ex legge 219” quando in Via De Filippo l’attenzione si concentra su un’area comune antecedente una palazzina.

I militari decidono di approfondire il controllo e dopo un’attenta ispezione la scoperta: all’interno di un’intercapedine, ben nascoste, una pistola revolver modificata e una pistola semiautomatica modificata con serbatoio. Insieme alle armi anche 85 proiettili di vario calibro, un caricatore e un panetto di hashish di 47grammi circa.

Tutto il materiale è stato sequestrato.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.













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