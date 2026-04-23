METEO, A NAPOLI SOLE E TEMPERATURE IN SALITA PER IL 25 APRILE

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Weekend 25-26 aprile: sole e clima ideale a Napoli

Il fine settimana del 25 e 26 aprile si preannuncia ideale per trascorrere tempo all’aperto. Su Napoli il sole sarà protagonista, con temperature che durante il giorno raggiungeranno facilmente i 22-23°C. Un clima da primavera inoltrata accompagnato da cieli in prevalenza sereni e una ventilazione generalmente debole. Questa fase stabile sarà garantita inizialmente dall’Anticiclone delle Azzorre, che porterà aria mite e condizioni atmosferiche piacevoli. Successivamente, tra sabato e domenica, si farà strada anche una componente più calda legata all’anticiclone africano, contribuendo a un ulteriore aumento delle temperature.

Il risultato sarà un weekend luminoso e gradevole, perfetto per vivere la città, il mare e le aree verdi.

Ponte del Primo Maggio: torna un po’ di instabilità

Questa fase di bel tempo potrebbe non durare a lungo. Con l’inizio della nuova settimana e in vista del ponte del Primo Maggio, è previsto un nuovo cambio di scenario. L’alta pressione potrebbe infatti lasciare spazio a una maggiore variabilità, con il ritorno di qualche fenomeno instabile. Nulla di particolarmente intenso al momento, ma abbastanza per interrompere la lunga parentesi di sole prevista fino a martedì.

Nel frattempo, Napoli si gode un weekend che saprà già di inizio estate.













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