“Che fai, mi ammazzi?”. L’audio choc dell’omicidio del personal trainer

Condividi

Visite: 105

52 Visite

Emergono nuovi e inquietanti particolari sull’uccisione del personal trainer Annibale Carta la sera di lunedì 13 aprile, in via Caracciolo a Foggia, mentre si trovava in strada con il suo cane. L’audio registrato da una telecamera di zona, infatti, potrebbe essere determinante sia per il movente ma anche per il prosieguo delle indagini a caccia del killer.

Cosa si sente nella registrazione

La registrazione audio dove si sentono chiaramente le parole di due uomini che stanno avendo un acceso diverbio, è stata mandata in onda nel corso della trasmissione tv “Ore 14”, su Rai Due, e riguarderebbe proprio Carta con il suo assassino. Nel dettaglio, si tratta di uno scambio di frasi con il personal trainer che afferma “No, non ti vengo a disturbare mai più, te lo giuro”.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’intera vicenda cercando di comprendere, quindi, il peso di quelle parole. È probabile che Carta conoscesse chi lo hai poi freddato e a un litigio che potrebbe essere legato, chissà, al cane che aveva con sé. Non viene esclusa, però, nessuna pista come quella legata a vecchie ruggini ma anche altre questioni.

La tensione che si sente nell’audio aumenta. In un altro momento mandato in onda, si sente dire: “Capisci, se cambi idea ti ammazzo?” e, subito dopo, la reazione sbigottita di Carta. “Ma che fai? Mi spari?”. A quel punto c’è un breve momento di silenzio prima dei quattro spari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti