Marano, cedimento della fogna in via Vallesana: strada chiusa. Da giorni si susseguivano verifiche per perdite idriche e furti d’acqua

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A Via Vallesana torna al centro dell’attenzione per una serie di criticità che, da settimane, stanno creando disagi e preoccupazione tra i residenti. Nella zona si susseguono infatti sopralluoghi tecnici legati a problematiche idriche e fognarie che potrebbero essere tra loro collegate.

Secondo quanto emerso, le prime segnalazioni riguardavano perdite d’acqua lungo la carreggiata, a cui si sono aggiunti sospetti di furti idrici. Una situazione già complessa che, nelle ultime ore, si è aggravata ulteriormente con il cedimento della rete fognaria, facendo ipotizzare un possibile effetto a catena tra le diverse criticità.

Sul posto sono intervenuti tecnici comunali, operatori comunali e una ditta specializzata incaricata di verificare l’entità del danno e individuare le cause precise. Le operazioni hanno richiesto anche la chiusura temporanea della strada in alcuni tratti, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità locale.

Al momento si è in attesa di aggiornamenti ufficiali che possano chiarire se i fenomeni registrati — dalle perdite idriche al cedimento fognario — siano effettivamente connessi e quali interventi saranno necessari per il ripristino completo della sicurezza e dei servizi.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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