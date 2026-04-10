Calvizzano. La Prefettura di Napoli accende i riflettori sui concorsi: monitoraggio su nomine e procedure

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Arrivano importanti sviluppi sulla vicenda dei concorsi pubblici banditi dal Comune di Calvizzano. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate vicine alla Prefettura di Napoli, sarebbe stato attivato un monitoraggio sulle procedure concorsuali attualmente in corso, con particolare riferimento alle modalità di nomina delle commissioni esaminatrici e agli atti adottati nella fase più recente.

L’attività di verifica, disposta dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, riguarderebbe complessivamente l’andamento delle procedure concorsuali, le scelte amministrative effettuate in tale ambito e quanto ancora in itinere presso l’Ente, attualmente guidato dal Vice Prefetto Giovanni Lucchese in qualità di Commissario Straordinario.

A sollevare il livello di attenzione sulla vicenda era stata Terranostranews e poi rafforzata dall’ex Presidente della Commissione Regionale Anticamorra, Carmela Rescigno, che nei giorni scorsi aveva evidenziato alcune anomalie nelle modalità di gestione dei concorsi, in particolare con riferimento alla composizione delle commissioni esaminatrici, alla scelta di privilegiare componenti esterni e alla tempistica delle procedure.

L’iniziativa sarebbe stata disposta in prima persona dal Prefetto Michele di Bari, tempestivo ad accogliere le segnalazioni provenienti dal territorio, con l’intento si assicurare un costante controllo sulla correttezza dell’azione amministrativa degli enti locali.

Non è escluso che, all’esito delle verifiche in corso, possano essere adottate misure più incisive in relazione alla gestione commissariale del Comune, qualora emergano elementi tali da richiedere ulteriori interventi a tutela dell’interesse pubblico, anche in considerazione delle imminenti consultazioni elettorali. Si resta a disposizione del Commissario Straordinario Lucchese per eventuali chiarimenti sulla vicenda.















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