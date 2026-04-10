Appalti e corruzione al Comune di Sorrento, altri 15 interrogatori preventivi e richieste di misure cautelari

Condividi

Visite: 34

18 Visite

Compie un ulteriore passo in avanti l’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Torre Annunziata sui casi di corruzione al Comune di Sorrento: il gip su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha chiesto alla Guardia di Finanza di notificare 15 inviti a rendere un interrogatorio preventivo nei riguardi di altrettanti indagati a cui si contestano a vario titolo i reati di corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente, commessi in relazione a un serie di appalti e concorsi pubblici espletati tra il 2022 e il 2024.

Si tratta- viene spiegato in una nota – di un passaggio conseguenziale alla richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dalla Procura di Torre Annunziata il 14 novembre 2025 nei confronti di 21 indagati, dopo le ulteriori indagini della Guardia di Finanza di Massa Lubrense inerenti il presunto sistema clientelare di appalti pubblici affidati illegalmente dall’amministrazione comunale di Sorrento.

L’inchiesta, com’è noto, ha già portato all’arresto in flagranza di reato dell’allora sindaco Massimo Coppola, il 20 maggio 2025, e all’emissione di due precedenti ordinanze di custodia cautelare nel luglio e nell’agosto 2025 nei confronti di altri 16 indagati per i reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti.

“Il GIP ha emesso l’invito a rendere gli interrogatori preventivi, fissati per le date del 16 e del 17 aprile 2026, – spiega una nota a firma del procuratore Fragliasso – prima di pronunciarsi sulla richiesta di adozione di misura cautelare formulata nei confronti di tre dirigenti e due funzionari del Comune di Sorrento, un professionista ex consigliere comunale di Sorrento, sei imprenditori, un libero professionista, un componente di una commissione giudicatrice e un privato, i quali rispondono complessivamente e rispettivamente di 17 capi di imputazione di cui 9 corruzioni e 8 turbative della libertà di incanti e/o turbative della libertà di scelta del contraente”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti