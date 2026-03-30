Marano, rissa tra giovanissimi vicino alle giostre: due ragazzini di Mugnano accoltellati. Aggressore in fuga. Scontri anche nei giorni precedenti, la paura dei residenti

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Momenti di grave tensione nella serata di ieri a Marano, dove – secondo le prime informazioni circolate – due ragazzini sono rimasti feriti a seguito di una rissa scoppiata nei pressi dell’area delle giostrine, in zona stadio comunale. Si tratterebbe, a quanto pare, di un regolamento di conti per episodi e vicende avvenute in precedenza, forse il giorno prima, dove si sarebbero verificati anche degli spari.

I due giovani, entrambi minorenni, sono stati accoltellati durante lo scontro. Dopo l’allarme, sul posto sarebbero intervenuti i soccorsi che hanno provveduto al trasporto dei feriti in ospedale: uno a Giugliano, l’altro a Pozzuoli. Uno dei ragazzi è in codice rosso. L’aggressore è scappato, almeno sei o sette i fendenti sferrati.

Sull’episodio, che ha rapidamente fatto il giro dei social, circolerebbe anche un video che mostrerebbe alcune fasi della rissa. Le immagin potrebbero rivelarsi utili per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

La zona non è nuova a episodi di violenza: in passato, infatti, si sono già registrati scontri e tensioni tra gruppi di giovani, di Mugnano e Marano, alimentando la preoccupazione tra i residenti.













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