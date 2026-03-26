L’EDITORIALE. Spingere Meloni alle dimissioni ma non per votare: la partita dell’opposizione, che vuole l’ennesimo ribaltone parlamentare per chiudere la legislatura

Condividi

Visite: 69

32 Visite

Il governo è finito, nei fatti, lunedì sera. Non per un voto parlamentare, non per una crisi formalizzata, ma per il segnale politico arrivato dalle urne: la vittoria del “no” al referendum. Un esito che va ben oltre il merito del quesito e che assume il significato, sempre più evidente, di un voto contro Giorgia Meloni.

A perdere, infatti, non è stata soltanto una proposta specifica — che riguardasse la riforma della giustizia o la separazione delle carriere, tema che molti appare come sacrosanto — ma l’impostazione complessiva del governo. È stato un giudizio politico, netto soprattutto nel Mezzogiorno, dove il consenso si è incrinato in modo significativo.

Ed è proprio questo il punto più delicato: il Sud. Nonostante i dati economici raccontino una realtà diversa — con segnali positivi sullo spread, sull’occupazione stabile e su una certa ritrovata credibilità internazionale — una parte consistente dell’elettorato meridionale ha scelto di voltare le spalle all’esecutivo. E lo ha fatto non per mancanza di interventi: risorse ingenti sono state destinate al territorio, tra il rilancio di Bagnoli, l’America’s Cup, l’alta velocità Napoli-Bari e molti altri progetti strategici attesi da anni. Eppure, tutto questo non è bastato.

La politica, del resto, non è solo una questione di numeri o di investimenti. È percezione, fiducia, relazione. E su questo terreno il governo ha mostrato crepe evidenti.

La reazione della presidente del Consiglio è già cominciata, ed è stata tutt’altro che morbida. Non un semplice rimpasto, ma un intervento diretto e immediato sugli equilibri interni: due ministri hanno lasciato l’incarico, insieme a una sottosegretaria. Un segnale chiaro, che ha il sapore di una resa dei conti interna più che di un ordinario aggiustamento politico. Epurazioni, per alcuni necessarie, forse inevitabili — ma che arrivano quando il danno politico è ormai evidente.

È il tentativo di dimostrare controllo, di reagire con decisione a una fase che rischia di sfuggire di mano. Ma il problema è più profondo e difficilmente risolvibile con cambi di nomi o sostituzioni rapide.

Perché dall’altra parte non sembra esserci alcuna disponibilità a concedere tempo. L’opposizione non punta a un confronto elettorale immediato, bensì a una soluzione diversa: spingere verso le dimissioni della presidente del Consiglio e aprire la strada a un nuovo governo parlamentare, possibilmente di larghe intese, con il sostegno del Presidente della Repubblica.

Uno schema già visto. Un copione che si ripete nella storia politica italiana: crisi non formalizzate che diventano crisi reali, governi che cadono senza passare dalle urne, maggioranze che si ricompongono nei palazzi.

È una dinamica legittima, certo. Ma difficilmente entusiasmante. Perché restituisce l’immagine di una politica che fatica a trovare il coraggio della chiarezza e del consenso diretto.

E così, ancora una volta, il rischio è quello di assistere a un epilogo già scritto: non una caduta fragorosa, ma un lento logoramento. Non una scelta degli elettori, ma un riassetto deciso altrove.

Un classico, insomma. Forse scontato. Sicuramente poco appassionante.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti