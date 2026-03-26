Napoli, abusata da sieropositivo e morta per Aids a 37 anni: l’imputato assolto

Condividi

Visite: 20

8 Visite

Era accusato di essere stato un untore, di avere diffuso consapevolmente il virus hiv attraverso rapporti non protetti con la moglie (attualmente in cura) e anche con un’amica della donna, che invece è morta per Aids nel novembre 2017. Si è concluso con un’ assoluzione – con la formula “perchè il fatto non costituisce reato” – il processo in Corte d’Assise a Napoli nei confronti di Nicola Conte, 65enne di Ischia, imputato per omicidio volontario con dolo eventuale.

Le motivazioni della decisione dei giudici saranno rese note tra 45 giorni ma secondo alcune parti in causa sembrerebbe che il verdetto sia legato alla mancanza di sussistenza del dolo: in sostanza l’uomo avrebbe diffuso l’hiv ma senza esserne consapevole.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti