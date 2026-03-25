Pasqua e Pasquetta al Parco Archeologico di Ercolano

Visite: 10

22 Visite

Il Parco Archeologico di Ercolano è lieto di annunciare l’apertura del sito in occasione delle festività pasquali, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra storia, cultura e suggestioni senza tempo, in uno dei luoghi più straordinari al mondo, patrimonio UNESCO.

Domenica 5 aprile, in concomitanza con la prima domenica del mese, l’ingresso al Parco sarà gratuito, come previsto dall’iniziativa del MiC Domenica al Museo. Lunedì 6 aprile, in occasione della Pasquetta, il sito sarà regolarmente aperto secondo le consuete modalità di accesso.

Durante entrambe le giornate sarà inoltre possibile visitare, presso Villa Campolieto, la mostradedicata agli usi alimentari degli antichi ercolanesi, che accompagna i visitatori alla scoperta delle abitudini quotidiane, dei rituali conviviali e delle testimonianze materiali legate alla cultura del cibo nel mondo romano. La mostra è a pagamento ed è regolarmente aperta nei giorni di Pasqua e Pasquetta, per ulteriori dettagli e per acquistare online