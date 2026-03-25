Pompei: locale chiuso per 30 giorni

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Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Pompei, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale di Pompei nell’area di maggione afflusso della “movida”.

In particolare, nei giorni scorsi, gli agenti del locale Commissariato unitamente al personale della Polizia Locale ed ai Vigili del Fuoco, erano intervenuti presso l’attività commerciale in questione constatando un illecito intrattenimento musicale e danzante, con diffusione sonora ad elevata intensità, in assenza dei prescritti titoli autorizzativi, con grave compromissione delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica.

Gli operatori avevano, altresì, accertato ulteriori e più gravi violazioni essendo stata riscontrata la presenza di numerose persone all’interno del locale di ridotte dimensioni, che era, tra l’altro, sprovvisto di un’uscita di sicurezza fruibile in quanto ostruita dal palco e dall’impianto luci, oltre alla presenza di diverso materiale combustibile privo di certificazione e la mancanza della SCIA antincendio.

Inoltre, personale ASL ha rilevato diverse difformità relative alle condizioni di sicurezza igienico sanitarie.

Infine, gli operatori hanno, altresì, accertato che all’interno del locale venivano somministrati alcolici oltre le ore 24:00 e l’assenza di una tabella alcolimetrica e di etilometro.

Il provvedimento, eseguito nella giornata odierna, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.













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