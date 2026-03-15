“Nunziatella in musica”, le opere di Puccini a sostegno del Santobono Pausillipon

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L’associazione “Maria Malibran” ha celebrato la grandezza del maestro

Giacomo Puccini nel terzo evento solidale. La bellezza delle composizioni di Puccini risiede nella sua capacità unica di fondere melodia seducente, profondo intuito teatrale e un’orchestrazione magistrale che guida le emozioni del pubblico, questa è la sintesi del terzo appuntamento con la rassegna “Nunziatella in musica” che si è svolta ieri sera nella Chiesa dello storico istituto di formazione di Pizzofalcone. A dare lustro alle opere del maestro Puccini l’associazione “Maria Malibran” che a gennaio aveva già

omaggiato Giuseppe Verdi in occasione dei 125 anni dalla morte del celebre compositore

nell’ambito della stagione concertistica curata dall’associazione. L’incantevole voce di

Raffaella Ambrosino accompagnata al pianoforte da Francesco Pareti ha conquistato il pubblico con un programma che ha ripercorso la produzione musicale di Puccini. In scaletta estratti da “La Bohéme”, “Suor Angelica”, “Turandot” passando per “Madame Butterfy”, fino ad arrivare alla “Tosca” e “Bis”. La rassegna “Nunziatella in musica” realizzata grazie al sinergico rapporto tra la Scuola Militare Nunziatella, l’associazione “Maria Malibran” consente di raccogliere fondi a favore dell’ospedale Santobono Pausillipon volti a lenire la sofferenza dei giovani degenti. L’evento consente, inoltre, agli allievi di avvicinarsi all’arte musicale dei più grandi compositori italiani e stranieri, in sinergia con molte altre iniziative culturali volte ad integrare il progetto STEM (Science, technology, engineering and Mathematics). Questo percorso che fonde umanesimo a tecnologie emergenti ha come scopo quello di stimolare pensiero laterale, spirito critico e consapevolezza, fedeli al motto del prestigioso istituto di formazione "preparo alla vita ed alle armi”

sono finalizzate a modulare un percorso formativo di assoluta eccellenza.

FONTE: SCUOLA MILITARE “NUNZIATELLA”













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