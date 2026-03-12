VILLARICCA, GIUSEPPE NON CE L’HA FATTA: E’ MORTO IL 19ENNE ARRIVATO IN OSPEDALE CON UNA FERITA ALLA GOLA

Condividi

Visite: 995

40 Visite

Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni arrivato in ospedale con una gravissima ferita alla gola, è morto. Il giovane è deceduto oggi dopo alcuni giorni di agonia.

Il 19enne era stato soccorso la mattina di lunedì 9 marzo e trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Giugliano con la gola tagliata. Secondo quanto emerso, la ferita avrebbe interessato anche una parte della giugulare, rendendo le sue condizioni fin da subito estremamente critiche.

I medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita, ma purtroppo il ragazzo non è riuscito a sopravvivere alle gravissime lesioni riportate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti