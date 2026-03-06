Marigliano, al via la pulizia dei canali: interventi a Faibano e Lausdomini dopo anni di attesa

Condividi

Sono in corso a Marigliano gli interventi di pulizia e manutenzione degli alvei dei canali sul territorio comunale, grazie a un accordo con il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. I lavori stanno interessando in particolare l’alveo di via Lagnuolo, in località Faibano, dove era atteso da anni un intervento di sistemazione e manutenzione.

L’attività rientra in un programma più ampio di decespugliamento e risagomatura dei canali, che coinvolge anche i tratti che attraversano la frazione di Lausdomini. Complessivamente gli interventi riguardano diversi canali per un’estensione significativa: il canale Faibano per circa 1.350 metri, il canale Frezza per 3.600 metri, il canale Casaferro per 2.550 metri e il canale Campagna per 3.500 metri.

L’importo complessivo delle attività è pari a 104 mila euro e consentirà di migliorare le condizioni di sicurezza idraulica e il decoro del territorio, intervenendo su tratti che da tempo necessitavano di manutenzione.

«Si tratta di lavori importanti e attesi da molti anni, in particolare nella frazione di Faibano – dichiara il sindaco Gaetano Bocchino –. Grazie alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica stiamo restituendo attenzione e cura a parti del territorio che per troppo tempo sono state trascurate».













