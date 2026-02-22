QUALIANO. FINE DELLE SPERANZE, LUCIANO CAPASSO TROVATO MORTO

Condividi

Visite: 773

43 Visite

Purtroppo è stato trovato senza vita, il 25enne di Qualiano (Napoli) Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, l’avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavorava come autista in un hotel, era uscito per un’escursione a quota 2700 metri quando, secondo quando si è appreso dalle forze di polizia svizzere, è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento se ne erano perse le tracce.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti