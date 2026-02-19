Gli operatori del 118 di Marano accanto ai minori della Casa Famiglia Amalia Fusco: soccorso e solidarietà oltre l’emergenza.

Condividi

Gli operatori del 118 di Marano dell’associazione Bourelly Group Angela e Rosario, quest’ultimo dipendente della ditta Bourelly e Direttore dell’associazione Misericordia di Napoli -Sanità, ancora una volta dimostrano che il loro impegno va ben oltre il servizio quotidiano di emergenza e soccorso.

Con grande sensibilità e spirito di solidarietà, sono stati al fianco dei minori della Casa Famiglia Amalia Fusco, regalando momenti di vicinanza, attenzione e sostegno concreto. Un gesto che testimonia come la missione di questi professionisti non si fermi all’assistenza sanitaria, ma si estenda alla cura della comunità e dei più fragili.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione e impegno sociale sul territorio, rafforzando il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini. Un segnale forte di presenza e umanità che rende orgogliosa l’intera comunità.

