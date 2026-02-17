SANNAZZARO IN FIAMME, BRUCIA LA CUPOLA DELLO STORICO TEATRO

Condividi

In via Chiaia, a Napoli, è scoppiato un incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per tentare di domare il rogo che ha provocato l’intossicazione di alcune persone che sono state trasportate in ospedale. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe andata distrutta la cupola del teatro e alcuni danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti. Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica dell’auditorium. La donna, nipote dell’attrice Luisa Conte, è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito in che stato versava il teatro. La cupola, in seguito al crollo, ha colpito la platea. “Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante”, hanno detto alcuni residenti della zona spaventati dalle fiamme.













