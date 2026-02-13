Merz sulla Nato: “Alleanza non più scontata, dobbiamo imparare a difenderci”

Condividi

Visite: 18

24 Visite

“We need to talk”, “Dobbiamo parlare, è più urgente che mai”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz aprendo la conferenza di sicurezza di Monaco. “Da diversi anni anche qui in sala un umore segnato da tensioni e conflitti in aumento nel mondo”. Merz ha citato anche il motto della conferenza: “Under destruction”, a proposito dell’ordine di sicurezza mondiale del dopoguerra. “Temo che dobbiamo dirlo in termini ancora più chiari: quest’ ordine, per quanto imperfetto fosse anche nei suoi momenti migliori, non esiste più”.

“Almeno dal momento dell’aggressione russa all’Ucraina, quattro anni fa, siamo entrati in una nuova fase di conflitti aperti che ci tengono in costante allerta e cambiano il nostro mondo più profondamente di quanto avessimo immaginato. Temo dobbiamo dirlo chiaramente: quell’ordine, per quanto imperfetto ai suoi tempi migliori, oggi non esiste più così com’era”, ha continuato il cancelliere. “Come ha scritto recentemente Peter Sloterdijk, l’Europa ha concluso una lunga ‘pausa dalla storia mondialè. Siamo entrati in un’epoca nuovamente dominata dalla politica di potenza. Il revisionismo violento della Russia, il suo brutale attacco all’Ucraina, è solo la manifestazione più evidente di questo fenomeno”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti