Tommaso in attesa di un nuovo cuore al Monaldi. La mamma: «Voglio solo che mio figlio si salvi»

Condividi

Visite: 41

19 Visite

Combatte contro il tempo e contro una grave cardiomiopatia che ha colpito il cuore del suo bambino di due anni e tre mesi. Patrizia, madre di Tommaso (nome di fantasia per tutelare il minore), vive ore drammatiche all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo è ricoverato in coma farmacologico nel reparto di chirurgia pediatrica, in attesa di un nuovo trapianto di cuore.

«Adesso l’unica cosa che voglio è che mio figlio si salvi. Tutto il resto è secondario», ha dichiarato la donna a Il Mattino, spiegando che le condizioni restano «molto serie». La malattia si è manifestata quando il bimbo aveva appena quattro mesi, con un improvviso malore che ha reso necessario il trasferimento d’urgenza al Monaldi, dove fu rianimato e poi diagnosticata la grave forma di cardiomiopatia.

Intanto sulla vicenda sono in corso un’inchiesta della Procura di Napoli e un’indagine interna all’ospedale. La famiglia ha presentato un esposto l’11 gennaio tramite l’avvocato Petruzzi. «Chiedo solo che si vada avanti e fino in fondo. Abbiamo diritto di sapere la verità», ha affermato Patrizia a Il Mattino, ribadendo però che oggi la priorità assoluta resta «la salvezza» del figlio.

La forza, conclude, la trova in una sola speranza: «Che si trovi un nuovo cuore per il mio bambino».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti