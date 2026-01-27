M5S: “SANITÀ DI PROSSIMITÀ, DEPOSITATA LA MOZIONE PER UNA SECONDA ASL NEL SUD SALERNITANO”

Condividi

I consiglieri comunali del Gruppo Territoriale di Vallo della Lucania: “Un atto politico concreto per ridare centralità ai territori”

Il Movimento 5 Stelle porta formalmente nelle istituzioni locali la proposta di istituire una Seconda ASL nella parte sud della Provincia di Salerno, con il deposito di una mozione di indirizzo presentata nei rispettivi Consigli comunali dai portavoce del Gruppo Territoriale di Vallo della Lucania. A firmare e depositare l’atto sono stati Iolanda Molinaro, consigliera comunale di Vallo della Lucania, Luca De Feo, consigliere comunale di Castelnuovo Cilento, Fulvio Di Matteo, consigliere comunale di Orria, Alberico Sorrentino, consigliere comunale di San Giovanni a Piro, Pasqualino Cirillo, consigliere comunale di Perito, e Leonardo Vaccaro, consigliere comunale di Omignano. Con la mozione i consiglieri impegnano le amministrazioni comunali a sostenere ufficialmente presso la Regione Campania la proposta di riorganizzazione del sistema sanitario provinciale, attraverso l’istituzione di una nuova ASL che abbia competenza sui territori del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni.

“Non si tratta di uno slogan, ma di un atto politico concreto che nasce dal basso, dall’ascolto dei cittadini e dal confronto con operatori sanitari che vivono ogni giorno le criticità del sistema – spiegano i consiglieri del M5S –. Un modello troppo accentrato ha finito per allontanare i servizi dai territori, soprattutto nelle aree interne, dove distanze e viabilità rendono ancora più difficile l’accesso alle cure.”

La proposta punta a una sanità di prossimità, più efficiente ed equa, senza aumenti di costi e senza nuovi sprechi, ma attraverso una diversa organizzazione delle risorse già esistenti e una maggiore valorizzazione delle strutture e delle professionalità presenti sul territorio. Il percorso non nasce oggi. Già nell’agosto 2025 il Gruppo Territoriale del M5S di Vallo della Lucania aveva lanciato pubblicamente la proposta, frutto di oltre un anno di lavoro insieme a esperti del settore e operatori sanitari, sostenuta anche dal sindacato Nursind. La proposta è stata successivamente portata all’attenzione del Neogovernatore della Campania Roberto Fico prima dall’ex Presidente della Commissione Aree Interne Michele Cammarano e poi dalla Portavoce al Senato Felicia Gaudiano.

“Ora stiamo lavorando perché tutte le amministrazioni del territorio facciano propria questa battaglia – concludono – così da costruire una posizione unitaria da portare in Regione. La salute non può essere un privilegio per pochi o legata alla distanza da un capoluogo: deve tornare ad essere un diritto reale per tutti.”













