Niscemi, Protezione civile: “Frana tutta la collina”

Condividi

Visite: 53

38 Visite

Non è ancora ferma la frana di Niscemi e anche le case in bilico sul precipizio potrebbero venire compromesse.

“L’intera collina sta scendendo verso la piana di Gela: significa fondamentalmente che l’impatto è particolarmente complesso”. E’ l’allarme lanciato dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano durante il sopralluogo. “Ci sono delle case prospicienti sul coronamento della frana che ovviamente non potranno più essere popolate – ha spiegato Ciciliano in una dichiarazione trasmessa da RaiNews24 -, quindi è necessario ragionare insieme al sindaco su una delocalizzazione definitiva di queste famiglie. C’è ovviamente una fascia di sicurezza che deve essere analizzata”. “Un dato è certo – ha evidenziato ancora il capo della Protezione Civile -: la frana è assolutamente ancora attiva, l’ho documentato io stesso, quindi è chiaro a tutti che la situazione è particolarmente critica”.

Arrivano intanto i primi fondi per gli sfollati, 400 euro a famiglia più 100 euro per ogni componente fino a un massimo di 900 euro al mese a nucleo per un anno. L’ANSA apprende che la procedura sarebbe già stata

attivata in presenza dell’ordinanza di sgombero e dovrebbe essere completata nel giro di qualche giorno. Il contributo di autonoma sistemazione (Cas) è destinato a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione: al momento circa 1.500 persone.

I geologi: “La frana potrebbe inghiottire altre case”

La parete della frana, sul lato ovest di Niscemi, in alcuni punti misura oltre venti metri e lo smottamento prosegue verso la parte meridionale del paese, su un fronte di oltre 4 chilometri. Le case in bilico sul precipizio potrebbero essere compromesse dall’avanzare della frana.

Il tipo di terreno sabbioso sul quale poggiano le case, “come suggerisce la letteratura scientifica – dice Riccardo Ferraro, consigliere della Sigea, la Società italiana di geologia ambientale -, ha un angolo di resistenza al taglio di 35 gradi“. Questo significa che l’attuale inclinazione di circa 85 gradi, per trovare un assetto naturale potrebbe inghiottire altre case. Infatti, la zona rossa, inizialmente stabilita per centro metri dal profilo della frana, è stata avanzata di ulteriori 50 metri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti