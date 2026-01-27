Milano, minacciato con una pistola da un nordafricano. Poliziotto indagato per omicidio. Bruno: “Sto con gli uomini in divisa, è ora di dire basta””

“La sparatoria a Milano, avvenuta in via Impastato durante un controllo antidroga, e’ una tragedia che colpisce una citta’ ormai teatro di troppi e ripetuti episodi di violenza. Questo dramma e’ l’ennesimo segnale d’allarme che arriva dalle periferie difficili di tutta Italia, dove le forze dell’ordine operano quotidianamente in contesti di estremo pericolo e degrado. E’ inaccettabile che un agente, minacciato con un’arma (che solo dopo si scoprirà essere a salve) da un soggetto irregolare e con precedenti penali, finisca iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario, soltanto per aver tentato di salvare la propria vita. Occorre fermare l’automatismo delle inchieste contro chi e’ costretto a reagire in servizio, facendo il proprio dovere. Chi rischia la pelle per la legalità non deve finire nel tritacarne giudiziario per aver fatto il proprio lavoro in situazioni di estremo pericolo. Solidarietà totale alle donne e agli uomini indivisa: lo Stato deve schierarsi con chi ci protegge”.

Roma, 27 gennaio 2026

L’addetto Stampa Mis