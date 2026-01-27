Clamoroso Insigne, torna in Italia: si è accordato con il Pescara

Condividi

Affare clamoroso, Lorenzo Insigne torna in Italia per vestire la maglia del Pescara, la squadra con cui aveva giocato in B nella stagione 2011-12 conquistando la Serie A con Zdenek Zeman in panchina. Ieri la società biancazzurra ha trovato l’intesa con il 34enne attaccante che domani sarà in città per firmare il contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo in caso di salvezza, e mettersi a disposizione del tecnico Giorgio Gorgone.

Una nuova sfida per aiutare il Pescara, attualmente ultimo in classifica in Serie B, a raggiungere una difficile salvezza. Con il Delfino nel 2011-12 realizzò 18 reti, festeggiò la promozione e al termine del campionato tornò al Napoli, club proprietario del suo cartellino, dove rimase fino al 2022 disputando 434 partite (122 gol) prima di trasferirsi nella MLS al Toronto FC. A distanza di quasi 14 anni il ritorno in Abruzzo, dove l’attaccante formò il trio delle meraviglie insieme a Marco Verratti e Ciro Immobile, suoi vecchi compagni anche nella Nazionale campione d’Europa nel 202













