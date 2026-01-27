Marano, Licciardi attacca la Fanelli: “Cerca di condizionare i commissari per favorire il giornalino di un suo compagno di partito. Non è credibile, ha lavorato malissimo in questi anni”

Sono allibito dalle ultime dichiarazioni dell’ex consigliera Fanelli, che si è spinta ad attaccare la stampa che non la osanna, nel tentativo evidente di influenzare l’operato della Commissione straordinaria e di favorire un giornaletto il cui direttore ha apertamente scelto di schierarsi con il suo partito, Sinistra italiana.

È doveroso ricordare ai cittadini che la signora Fanelli è stata candidata a sostegno di un sindaco, Bertini, successivamente arrestato per camorra e condannato; ha fatto parte, inoltre, degli ultimi due consigli comunali sciolti per infiltrazioni camorristiche. Una presenza politica che, nei fatti, ha contribuito, come altri, al degrado amministrativo della nostra città.

Risulta quindi francamente incredibile che oggi la stessa Fanelli tenti di ergersi a paladina della giustizia e della legalità, arrivando persino a proporsi per la prossima tornata elettorale come soluzione ai problemi cittadini, dopo aver fatto parte di un agone politico che ha prodotto il disastro attuale.

Sono certo che la Commissione straordinaria non si lascerà minimamente condizionare da queste dichiarazioni strumentali e continuerà a operare con autonomia, rigore e senso dello Stato, esclusivamente nell’interesse della comunità.

Rivolgo infine un appello alla Commissione affinché si lavori per dare alla nostra città un vero cambio di passo, puntando su legalità, vivibilità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica. I cittadini meritano rispetto, verità e un futuro finalmente libero da ombre e ambiguità.

Giovanni Licciardi