GIUSTIZIA, FDI NAPOLI: SÌ ALLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, PRESTO INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Fratelli d’Italia Napoli ribadisce con forza il proprio sostegno al SÌ al referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura. Il tema è stato al centro di una partecipata riunione cittadina promossa dal commissario di FdI Napoli, Senatore Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia del Senato e della bicamerale Antimafia, che ha visto il coinvolgimento di dirigenti di partito, iscritti, avvocati e rappresentanti istituzionali. Annunciata l’organizzazione di iniziative sul territorio a sostegno della riforma.

Nel corso dell’incontro è emersa una posizione netta e condivisa a favore di una riforma ritenuta indispensabile per il rafforzamento delle garanzie costituzionali e della fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. “Il principio della terzietà del giudice – ha affermato Rastrelli – è il fondamento dello Stato di diritto: la separazione delle carriere è una battaglia storica della destra italiana e non solo e oggi rappresenta una riforma non più rinviabile per garantire ai cittadini una giustizia giusta ed equa”.

“Siamo al fianco di chi chiede più trasparenza e imparzialità nel sistema giudiziario” ha sottolineato Gennaro Sangiuliano, capogruppo di FdI al Consiglio regionale della Campania, per il quale “la riforma in campo una battaglia di libertà e civiltà giuridica che deve vedere compatta tutta la nostra comunità politica”.

Il responsabile del Dipartimento Giustizia di FdI Napoli, Vincenzo Pecorella, infine ha evidenziato: “La commistione tra funzioni requirenti e giudicanti è un’anomalia tutta italiana che mina la fiducia dei cittadini. La separazione delle carriere è la risposta necessaria per ristabilire equilibrio e garanzie nel processo”.













