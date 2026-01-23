Software spia su pc giudici, da verifiche pm Roma nessun profilo penale. E’ un flop l’inchiesta di Report

Sulla vicenda del software informatico Ecm, installato nei 40mila pc dell’amministrazione della giustizia, i pm di Roma hanno avviato nei mesi scorsi un fascicolo a modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato.
In base a quanto si apprende dalle verifiche immediatamente disposte non sarebbero emersi profili penalmente rilevanti in riferimento al rischio di vulnerabilità informatica del sistema. Sistemi applicati, tra l’altro, nel 2019 e funzionali all’assistenza tecnica dei pc da remoto.

