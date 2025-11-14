Giugliano, Salvini attacca sulla gestione del campo rom. “Precise responsabilità della sinistra”. Rescigno torna sul mancato scioglimento del Comune. “Un’ingiustizia”

Condividi

Visite: 129

47 Visite

Il dibattito sul campo rom di Giugliano e sulla gestione amministrativa del territorio continua ad accendersi. La visita del vicepremier Matteo Salvini ha riacceso polemiche e dichiarazioni forti da parte degli esponenti locali della Lega, presenti per accoglierlo durante l’iniziativa sul territorio.

Salvini: “Campo rom vergognoso, responsabilità della sinistra”

Il leader della Lega ha definito “vergognoso” lo stato del campo rom, sottolineando condizioni ritenute inaccettabili per i minori e attribuendo “precise responsabilità alla sinistra che ha amministrato il territorio per anni”.

Secondo Salvini, la situazione sarebbe il risultato di una gestione fallimentare che avrebbe favorito “il degrado e l’antistato”.

Rescigno, Zinzi, Castiello e altri dirigenti della Lega al fianco del vicepremier

Alla visita erano presenti anche Carmela Rescigno, presidente della Commissione regionale Antimafia, Zinzi, Cantalamessa, Castiello e altri esponenti del partito.



Rescigno: “Mancato scioglimento del Comune, un’ingiustizia”

Nel suo intervento, Rescigno è tornata sul tema del mancato scioglimento del Comune di Giugliano per infiltrazioni. La decisione del Viminale, presa alcuni mesi fa, è stata definita dalla consigliera “un’ingiustizia che grida vendetta”.

Secondo lei, l’attuale amministrazione rappresenterebbe una “continuità con la vecchia giunta”, nonostante il Ministero dell’Interno e la Prefettura avessero escluso questa ipotesi nelle loro valutazioni ufficiali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti