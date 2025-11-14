Porcelli (M5S): “Restituire dignità allo stadio Salvatore Nuvoletta di Marano: simbolo di sport, legalità e riscatto sociale”

Visite: 86

“Qui dove un tempo si respirava sport, passione e comunità, oggi regnano silenzio, degrado e abbandono. Questo non è un luogo qualunque, è lo stadio Salvatore Nuvoletta”. Con queste parole Massimiliano Porcelli, candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Campania, denuncia lo stato di incuria in cui versa una delle strutture sportive più importanti dell’area nord di Napoli.

“Uno stadio che ha ospitato il Calcio Napoli e tante manifestazioni internazionali – ricorda Porcelli – e che ha dato la possibilità a tanti giovani di realizzare i propri sogni. Un impianto intitolato a una figura simbolo di legalità e coraggio: il carabiniere Salvatore Nuvoletta, brutalmente ucciso dalla criminalità organizzata. Un uomo che ha sacrificato la vita per difendere lo Stato e la Giustizia.”

Porcelli sottolinea come oggi “questo luogo che porta il suo nome sia stato oggetto di mala gestione, indifferenza e beghe burocratiche, abbandonato, sottratto ai cittadini e vandalizzato. Eppure, proprio qui operavano associazioni sportive che erano e sono uno dei tre baluardi di legalità, insieme a scuola e chiesa. Perché lo sport è educazione, rispetto e disciplina. Perché un giovane che fa sport è un giovane che non cade nella rete della criminalità.”

Il candidato del M5S propone di restituire vita e dignità allo stadio: “Ridare vita a strutture come questa significa ridare futuro ai nostri giovani, significa credere nello sport come strumento di riscatto e deterrente contro la delinquenza giovanile. La politica regionale deve tornare a investire seriamente nello sport e nelle periferie, dove si gioca la partita più importante: quella della legalità e delle opportunità.”

“Ecco perché – conclude Porcelli – il 23 e il 24 novembre scrivere Massimiliano Porcelli e votare il Movimento 5 Stelle con Fico presidente ha ancora più valore: significa scegliere una Campania che non dimentica, che ricostruisce e che crede nel futuro dei suoi giovani”.